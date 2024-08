Scicli, opposizione all’attacco: “Le borgate marinare? Sedotte e abbandonate dal sindaco Marino”

Attualità

La consigliera comunale di Italia Viva Marianna Buscema: "Le promesse non sono state mantenute"

Le borgate marinare? Sedotte e abbandonate dal sindaco Marino. E’ quanto denuncia la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema (nella foto), specificando che il primo cittadino aveva promesso, durante la campagna elettorale, un cambiamento epocale, intanto, per Donnalucata. “Nel giugno del 2022 – sottolinea Buscema riferendosi a Marino – si era spinto addirittura a firmare un manifesto politico di 20 punti dedicati a Donnalucata, che non si è trasformato in azioni concrete. È sotto gli occhi di tutti che la frazione balneare è stata abbandonata e i problemi che affliggono i donnalucatesi sono ignorati. Che fine ha fatto il patto con Donnalucata attiva firmato da Marino? Dov’è finito l’impegno per migliorare le infrastrutture e i servizi? Dove sono le iniziative per rivitalizzare il turismo e l’economia locale? Dove è finito #dilloamario?”.