Scicli, ordine di carcerazione per un 37enne straniero che era stato affidato ai servizi sociali

Cronaca

Il provvedimento eseguito dai carabinieri dopo avere accertato le continue violazioni al regime che gli era stato concesso

Nella serata di ieri i militari della Tenenza di Scicli hanno dato esecuzione ad un provvedimento, emesso dal Tribunale di Ragusa – Ufficio Esecuzioni Penali, di sospensione provvisoria dell’affidamento ai servizi sociali nei confronti di un 37enne straniero, residente nella città barocca, celibe e con numerosi pregiudizi di polizia a carico. Il provvedimento, con il quale è stata disposta la carcerazione, è scaturito a seguito delle reiterate violazioni della misura alternativa al regime detentivo che era stata concessa all’interessato che, più volte, sono state accertate dai militari della locale Tenenza.