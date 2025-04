Scicli, otto nuovi arbitri formatisi sotto l’egida del Csen presentati al sindaco Marino

Sport

Sono direttori di gara che opereranno nel mondo del calcio amatoriale

Continua, a Scicli, l’attenzione del Csen comitato provinciale di Ragusa nei confronti della formazione degli arbitri di calcio a cinque, calcio a sette, calcio a undici e beach soccer che hanno completato il percorso predisposto per l’occasione e che sono stati abilitati a dirigere partite di tornei amatoriali che, soprattutto in questa zona dell’area iblea, stanno prendendo sempre più piede. Gli otto nuovi arbitri, della Asd Sport Eventi, di cui è presidente Emiliano Migliorisi, sono stati ricevuti dal sindaco Mario Marino durante una cordiale cerimonia tenutasi a palazzo di Città, alla presenza del presidente Csen della provincia di Ragusa, Sergio Cassisi. Si tratta di Carmelo Portelli, Roberto Bongiardina, Salvatore Ballaera, Angelo Ballaera, Guglielmo Burletti, Massimo Ficili, Sergio Di Rosa e Gianni Mania.