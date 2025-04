Scicli, Pasqua senz’acqua al quartiere Logge in centro storico

Attualità

I tecnici di Iblea Acque non sono ancora riusciti a rintracciare la falla dopo una notte e un giorno di ricerche

Nonostante una notte e un giorno di ricerche non è stato ancora possibile rintracciare la falla alla condotta idrica che da via Monte Grappa, all’angolo con il corso Umberto I, alimenta otto isolati del quartiere Logge in centro storico a Scicli.

Servirà fare alcuni sondaggi nelle vie limitrofe e attendere l’apertura, martedì, dei fornitori delle condutture sostitutive, per la riparazione.

Iblea Acque assicurerà il servizio di rifornimento idrico tramite autobotti domenica 20 aprile e lunedì 21 aprile dalle ore 7 alle 13 chiamando il 380-4779151.

