Scicli, pastore ferito con un colpo di pistola mentre si trovava in campagna

indagini

L'uomo ora si trova ricoverato all'ospedale di Modica

Un pastore di 45 anni, di Scicli è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco in contrada Fondo Oliva, nelle campagne di Scicli. La vittima è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Maggiore «Nino Baglieri» di Modica, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. I medici hanno riscontrato una ferita con foro di entrata e di uscita del proiettile. Le condizioni del paziente sono gravi.

