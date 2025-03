Scicli, perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro: ferita una donna

Cronaca

Da accertare le cause del sinistro. La conducente trasportata in ambulanza all'ospedale di Modica

Poco prima del mezzodì odierno, incidente stradale autonomo sulle strade di Scicli lungo la provinciale che da Cava D’Aliga conduce a Sampieri, in prossimità del bivio per via Valdo. Una Fiat 500 guidata da una donna di Ispica, 46 anni, si è schiantata contro un muro a secco. L’impatto è stato violento. In fase di accertamento le cause per cui la vettura è sfuggita al controllo della conducente rimasta ferita. Necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Sul posto una pattuglia della polizia municipale (foto Svn).

