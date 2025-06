Scicli piange la scomparsa della dolciaria Orazia Iozia

Attualità

Insieme al marito fondo uno dei punti vendita che in città hanno fatto la storia

Creatrice di delizie dolciarie a Scicli, donna intraprendente che segnò il rinnovamento della tradizione del settore, con l’apertura di un punto vendita destinato a fare la storia.

La città dice addio a Orazia Iozia (nella foto), morta stamani all’età di 87 anni. Insieme al marito, fondò la storica “Dolceria Modicana” in corso Garibaldi, supportando poi i figli che raccolsero il testimone della gestione. Da veterana del settore, non ha mai fatto mancare il suo prezioso apporto, dispensando consigli dietro al bancone o in laboratorio per oltre cinquant’anni.

