Scicli, posa in opera di nuovi dossi artificiali

Attualità

Strade cittadine sempre più sicure

Le strade di Scicli diventano sempre più sicure.

Prosegue la posa in opera di nuovi dossi artificiali in alcune arterie stradali di Scicli ad alta densità di traffico e a tradizionale percorrenza a velocità sostenuta.

La polizia locale e l’ufficio segnaletica del Comune hanno iniziato oggi l’installazione dei nuovi dossi in via Ospedale, all’ingresso della città per chi viene dal cimitero, in via dei Lillà, in viale I Maggio e in via Brancati, al quartiere Jungi, strade importanti nell’economia della viabilità cittadina.