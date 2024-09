Scicli potenzia il settore dei Servizi sociali

Attualità

Da oggi e per un anno l'implementazione di personale in un settore cruciale

Una marcia in più per i servizi sociali del Comune di Scicli, che da stamani registrano una implementazione di personale, per la durata di un anno, grazie a un finanziamento di 205mila euro ottenuti dal Comune nell’ambito del Pal, il Piano di attuazione locale 2021, erogati dal distretto socio sanitario Scicli-Modica-Pozzallo-Ispica.

Nei mesi scorsi la giunta presieduta dal sindaco Mario Marino aveva avviato un bando di coprogettazione per potenziare il segretariato sociale e il servizio professionale. Hanno risposto all’appello due cooperative, l’Arca di Modica e Metaeuropa di Vittoria, secondo quanto rende noto il vicesindaco, con delega ai servizi sociali, Giuseppe Causarano. Ciascuna cooperativa contribuirà al potenziamento dei servizi sociali del Comune con due assistenti sociali e un amministrativo.