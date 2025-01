Scicli, premiati i vincitori del concorso “Un poster per la pace”

Società

L'iniziativa promossa dai Lions a palazzo Spadaro

Si è tenuto oggi pomeriggio sabato 18 gennaio nei locali di palazzo Spadaro a Scicli, sotto il patrocinio del Comune di Scicli, la premiazione degli elaborati vincitori del concorso “Un poster per la pace”, organizzato dal Lions Club Scicli Plaga Iblea, nell’ambito dell’iniziativa di Lions International che vede confrontarsi in tutto il Mondo da oltre tre decenni ragazzi tra gli 11 e i 13 anni su un tema come quello della pace, sempre più importante e necessario. Era presente per un saluto istituzionale il sindaco Mario Marino, che si è complimentato con il Lions Club di Scicli per l’importante iniziativa e con i giovani artisti che hanno proposto i poster della pace con notevole bravura artistica ed impegno sociale.

“Realizzare dei poster sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace tramite l’arte e la creatività” ha detto la presidente del Lions club di Scicli, Eloisa Amarù, rivolgendo un ringraziamento a tutti gli intervenuti, in particolare ai giovani artisti.

Il concorso è stato proposto a Scicli dal Lions Club Scicli Plaga Iblea ai tre istituti di Istruzione Superiore di I grado – I.C. Dantoni, I.C. Don Milani e I.C. Vittorini – e hanno partecipato con grande entusiasmo oltre 130 alunni, che insieme ai dirigenti scolastici, ai docenti e ai genitori hanno discusso sull’importanza della pace nel mondo e, in particolare, sul tema “pace senza limiti”. Per i giovani la pace non è solamente un desidero o una speranza, ma è anche un percorso, un obiettivo o un’ambizione. Per questo deve essere senza limiti.