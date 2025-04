Scicli presa d’assalto dai ladri: in 48 ore nel mirino due supermarket e due abitazioni

Cronaca

Le attività commerciali finite sotto l'attenzione dei malviventi al quartiere San Giuseppe e in contrada Arizza

Due colpi, il primo a un minimarket, già oggetto di attenzione nelle scorse settimane, al quartiere San Giuseppe, il secondo, solo tentato, a un supermercato in contrada Arizza (nella foto).

Nella notte tra venerdì e sabato un malvivente è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno del supermercato di via San Giuseppe, dove ha agito. Lo stesso supermercato ha in pochi mesi subito ben tre furti; nei precedenti il ladro aveva rubato solo pochi soldi contanti lasciati nella cassa. Stavolta il ladro, dopo aver forzato la porta di ingresso, ha riempito e portato via borse con prodotti alimentari: pesce surgelato, salumi, formaggi, merendine varie e biscotti.