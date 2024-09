Scicli, rapina ai danni di un pensionato: ordinanza di custodia cautelare per una coppia di giovani

Cronaca

I fatti risalgono allo scorso mese di aprile. Dopo le indagini, è arrivata la decisione dell'autorità giudiziaria

Nella serata di lunedì i militari della Tenenza di Scicli, fattivamente coadiuvati nei giorni scorsi dai colleghi della Stazione di San Nicola di Marsala (Tp), hanno tratto in arresto, al fine di dare esecuzione ad un ordine di custodia cautelare, emesso dal Tribunale di Ragusa, a seguito della richiesta della Procura della repubblica iblea, ai danni di un 27enne e di una 34enne, entrambi pregiudicati e originari della città barocca. I fatti per cui si è reso necessario il regime restrittivo risalgono all’aprile scorso, quando i due si sono resi autori di una rapina aggravata ai danni di un anziano che, uscito di casa per depositare un sacco di rifiuti all’esterno della propria abitazione, si è visto avvicinare dai due malfattori che spintonandolo e aggredendolo con violenza gli hanno sottratto la somma di 45 euro custodita nel portafoglio.