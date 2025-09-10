Scicli rende onore alla campionessa europea di judo Savita Russo

Sport

La ragusana che ha portato alto il nome della provincia si allena nella palestra Koizumi del maestro Pelligra

“Oggi abbiamo avuto l’onore di incontrare Savita Russo, neo campionessa europea, insieme ai maestri e agli allievi della palestra Koizumi, guidati dal maestro Maurizio Pelligra”. Lo dice il sindaco di Scicli, Mario Marino.

“Un momento di grande orgoglio per la nostra città: il talento, la disciplina e il sacrificio dei nostri giovani atleti sono motivo di ispirazione per tutta la comunità – continua il primo cittadino – All’incontro, insieme con me, hanno partecipato gli assessori Giannone, Mariotta e Causarano, e i consiglieri comunali Arrabito, Micarelli e Muriana. Complimenti a Savita e a tutta la Koizumi per questo straordinario traguardo che porta in alto il nome di Scicli”.

