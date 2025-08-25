Scicli, resta avvolto nel mistero il caso dell’uomo ferito a Fondo Oliva: tentato omicidio o incidente di caccia?

Cronaca

Sulle indagini dei carabinieri vige il massimo riserbo

È ancora avvolto nel mistero il caso del 45enne gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco a Scicli. L’uomo si trova ricoverato in Rianimazione al Maggiore-Baglieri di Modica e le sue condizioni sarebbero ancora critiche, ma stazionarie. Il fatto si è registrato nella tarda serata di venerdì in contrada Fondo Oliva, una zona di campagna isolata attraversata dalla Sp 37. Lì non ci sono molte abitazioni e la vegetazione è fitta e spesso molti in quelle zone ci vanno a caccia. Il 45enne sarebbe stato raggiunto all’addome dal colpo, forse due, partito da un fucile, ma sulla dinamica vige il massimo riserbo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Nessuna notizia ufficiale, quindi, sul caso che ha scosso la comunità sciclitana.