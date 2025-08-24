Scicli, resta ricoverato in gravi condizioni il 45enne ferito con colpi d’arma da fuoco

Cronaca

Il tentato omicidio di contrada Fondo Oliva resta tutto ancora da decifrare

Resta ricoverato nel reparto di Rianimazione il pastore 45enne che è rimasto vittima di una serie di colpi di arma da fuoco nella notte tra venerdì e sabato in contrada Fondo Oliva (nella foto), nello Sciclitano. L’uomo, sposato e con figli, sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale Maggiore Baglieri essendo stato colpito all’addome e avendo i colpi raggiunto una serie di organi vitali. Già al momento del suo arrivo è stato sottoposto a un complicato intervento chirurgico. Adesso bisognerà comprendere in che modo il suo fisico risponderà alle sollecitazioni mediche. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire il quadro in cui è maturato questo ulteriore fatto di sangue a Scicli anche se gli elementi in loro possesso sono molto pochi. Si attende, se e quando sarà possibile, di interrogare la vittima per capirne di più.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA