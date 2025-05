Scicli, restituiti alla comunità l’eremo e l’edificio di culto dedicati alla Madonna a monte di Donnalucata

Attualità

E' stata riaperta ieri mattina ai fedeli e ai devoti la chiesa delle Milizie

A quattro giorni dalla Festa di Maria Santissima delle Milizie, il Comune di Scicli ha restituito alla comunità l’eremo e la chiesa dedicata alla Madonna a monte di Donnalucata. È stata riaperta al culto ieri mattina, infatti, la chiesa delle Milizie, nella omonima contrada lungo la vecchia strada che da Scicli conduce a Donnalucata, sede di cammino mariano.

Dopo i lavori di messa in sicurezza appaltati dal Comune, oggi la cerimonia partecipata e introdotta dal sindaco Mario Marino in quanto padrone di casa, officiata dal vicario foraneo don Ignazio La China alla presenza del vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo.

Vicenda complessa e stratificata quella di questo luogo di culto, circondato da immobili riconducibili a cinque private proprietà e finito nel patrimonio comunale dopo le vicissitudini dell’incameramento dei beni ecclesiastici nel 1866. “Sappiamo è che qui vi è una torre -ha spiegato don Ignazio la China, che è anche uno storico locale – che a un certo punto è stata inglobata dentro una chiesa più piccola della attuale, per mettere in salvo l’orma della Madonna” (scesa dal cielo sopra un bianco destriero in aiuto degli sciclitani, ndr). “Qui sarebbe avvenuto uno scontro, anche se le fonti antiche non ci parlano di Belcane e del Conte Ruggero, chè sono invenzione di uno scrittore del Seicento, don Guglielmo Bono, ma di uno scontro fra sciclitani e saraceni”.

“Sappiamo che nel Quattrocento questo luogo diventa meta di pellegrinaggio. Il documento più antico è del 1475 che richiama un pagamento come segno di vassallaggio dell’arciprete di San Matteo, da cui dipendeva la chiesa, che egli manteneva per celebrare la messa. Altro documento importante è stato scoperto dallo storico locale Francesco Pellegrino, che ha trovato la commissione, nel 1530, a Giandomenico Gagini, cui fu affidato di scolpire una statua in pietra della Madonna delle Milizie. La statua è in calcare tenero, si stava sfaldando ed è attualmente custodita nella chiesa di Santa Caterina da Siena a Donnalucata, in attesa di urgente restauro. L’immagine è quella della Madonna col bambino in braccio e un uccellino in mano. È nel 1600, con l’epopea di Ariosto e l’opera di divulgazione dei gesuiti che arrivano a Scicli, che viene introdotta l’immagine della Madonna a cavallo. Nel 1606 i nobili di Scicli mettono insieme i loro fondi per ingrandire la chiesa e commissionano un pavimento in ceramica che ritraeva le sponde dell’Africa, le navi, la sponda di Scicli, gli accampamenti, e il richiamo a uno sbarco e una battaglia a Donnalucata, luogo che in arabo si chiama “la fonte delle ore”. La struttura che noi abbiamo oggi è quella della chiesa del Seicento che crolla e viene ricostruita dopo il terremoto del 1693 grazie all’opera del venerabile Girolamo III, con i fondi del sergente maggiore spagnolo Serraton, grande benefattore. Ma l’opera barocca viene fatta nel 1722 dal canonico Sammito. Fu chiusa la porta di ingresso accanto alla torre e fu fatta la nicchia in modo che all’ingresso si ammirasse la Madonna delle Milizie in pietra”.

Con l’incameramento dei beni ecclesiastici del 1866 la chiesa essendo eremo si salvò e non venne incamerata ma fu ceduta insieme a tutte le Opere Pie in un ente comunale che confluì nell’Opera comunale di assistenza. Negli anni duemila, grazie a un finanziamento regionale fatto dell’on. Peppe Drago, vi fu una prima opera di messa in sicurezza.

Il restauro odierno ha riguardato la torre campanaria, il recupero lapideo delle varie articolazioni dell’immobile, i prospetti, gli intonaci ammalorati, l’umidità di risalita, come ha spiegato l’architetto Sandro Portelli, e il restauro dell’altare votivo della cappella Nord, oltre al rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione anche del cortile. Il Sovrintendente di Ragusa Antonino De Marco ha assicurato che la Sovrintendenza assumerà impegno per reperire un finanziamento regionale per il restauro della statua in pietra della Madonna delle Milizie custodita oggi in Santa Caterina da Siena a Donnalucata.