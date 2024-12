Scicli, riconosciuto il finanziamento di quasi 9 milioni di euro per la facciata della scuola media Lipparini

Attualità

È stato pubblicato il decreto assessoriale con cui viene ufficialmente riconosciuto il finanziamento di 8 milioni 993mila di euro alla scuola media Lipparini di Scicli per il rifacimento della facciata e dell’intera scuola.

Il documento è il decreto dirigenziale n. 656 di oggi 30 dicembre con cui la Regione siciliana assegna a Scicli la somma più alta in Sicilia a fronte di un ventaglio di 70 milioni di finanziamenti totali.

Nell’ambito del Pnrr e del Fondo Sviluppo e coesione, che ha finanziato 34 scuole in Sicilia, Scicli è l’unico comune in provincia di Ragusa.

Dopo la firma dell’Accordo del 27 maggio scorso a Palermo, tra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione, Renato Schifani, oggi l’assessorato retto da Mimmo Turano ha confermato con decreto quella previsione, come annunciano il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone.

L’appalto dei lavori è previsto per il luglio 2025, la consegna alla ditta appaltatrice sarà fatta successivamente alla presenza del Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara e dell’assessore Mimmo Turano.

L’intervento non riguarderà semplicemente la facciata e la ricostruzione di uno skyline coerente col centro storico, ma finanzia in realtà una nuova scuola.

Circostanza straordinaria, l’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica della Regione ha riconosciuto un coefficiente parametrico di 2mila 213euro al metro quadro per finanziare l’opera a fronte del massimo valore di norma ammissibile di mille 820euro per metro quadro.