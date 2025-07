Scicli, rifiuti abbandonati: denunciato un cittadino

Attualità

Giro di vite dell'amministrazione comunale per cercare di contenere il fenomeno delle microdiscariche abusive

In attuazione della direttiva emanata dall’Amministrazione comunale, finalizzata al rafforzamento dei controlli sul territorio in materia di abbandono illecito dei rifiuti, il corpo di polizia locale di Scicli ha individuato e deferito all’Autorità giudiziaria un cittadino residente, responsabile di un’attività di gestione non autorizzata di rifiuti.

L’intervento si è svolto a seguito di un monitoraggio puntuale e di accertamenti effettuati nelle aree soggette a particolare criticità ambientale. Nello specifico, è stato rilevato il deposito incontrollato, all’interno di un fondo privato, di scarti di materiale edile, in violazione delle normative vigenti sul corretto smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali.

La condotta accertata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, configura un’attività illecita suscettibile di rilevanza penale, per la quale è stata trasmessa notizia di reato all’Autorità Giudiziaria competente.