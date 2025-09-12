Scicli, rinviata l’autopsia sul cadavere di Raimondo

Cronaca

E' il pastore deceduto in seguito al colpo di arma da fuoco ricevuto in contrada Fondo Oliva. L'esame sulla salma lunedì mattina

E’ stata rinviata a lunedì l’autopsia sul corpo del pastore sciclitano Giuseppe Raimondo (nella foto) che si sarebbe dovuta tenere oggi pomeriggio. Dall’obitorio dell’ospedale Giovanni Paolo II il cadavere è stato trasferito all’ospedale Paternò Arezzo dove il medico legale, incaricato dalla Procura, inizierà l’esame il 15 settembre alle 10. Soltanto così si potrà avere un quadro più definito del grave fatto di sangue dopo il ferimento dello scorso 22 agosto nelle campagne di contrada Fondo Oliva che poi ha portato, qualche giorno dopo, alla morte del pastore, per l’aggravarsi del quadro clinico. Intanto, continuano le indagini da parte dei carabinieri anche se, almeno per il momento, il panorama complessivo degli accadimenti non è stato ancora definito, non si riesce a comprendere se sia stato un incidente di caccia, o meglio di bracconaggio perché in quel periodo la caccia era ancora chiusa, o se ci sia dell’altro.

