Scicli-Sampieri, scontro frontale tra due auto. In fuga una terza vettura interessata dal sinistro

Cronaca

Feriti in maniera lieve gli occupanti delle macchine coinvolte

Incidente stradale sulla vecchia arteria di circolazione che collega Scicli con Sampieri all’altezza della casa cantoniera. L’episodio poco dopo le 15 di oggi. Seri danni per le due autovetture coinvolte in uno scontro frontale. A impattare una Hyundai Tucson e una Golf Station Wagon. Nell’incidente pare sia stata coinvolta una terza vettura che, però, avendo subito pochi danni si sarebbe data alla fuga. Feriti i due occupanti della Hyundai. Sul posto la polizia municipale e il 118 con i propri soccorritori per dare manforte ai feriti (foto Franco Assenza).

