Scicli, Scimonello denuncia: “Rami, erba alta e cespugli in corrispondenza delle rotatorie delle strade provinciali”

Attualità

Le sollecitazioni all'indirizzo del Libero consorzio comunale che ha fornito rassicurazioni sugli interventi

Rami, erba alta, cespugli. E nessun taglio. Le rotatorie ed i cigli delle strade provinciali sono oramai quasi interamente ricoperti di vegetazione. Scomparsi interi pezzi di guardrail. Mimetizzati decine di cartelli stradali. La maggior parte delle rotatorie e delle aiuole spartitraffico si sono trasformate in selve. Una costante di quasi tutte le rotatorie provinciali ricadenti sul territorio di Scicli: erba alta e vegetazione a groviera che, fra l’altro, impediscono la visuale sulla strada. «La situazione è estremamente pericolosa – sottolinea l’ex assessore alle Manutenzioni nella passata giunta Giannone, Guglielmo Scimonello – Ci sono punti in cui non si vede nulla. Ho chiesto alla Provincia di intervenire e mi è stato garantito che, a breve, sarà realizzato un intervento di scerbatura, pulitura e sistemazione del verde pubblico su tutti gli incroci delle arterie provinciali che attraversano il territorio di Scicli».