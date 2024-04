Cronaca

Il sinistro in contrada Trellalici. Sul posto forze dell’ordine e 118

Incidente stradale in contrada Trellalici a Scicli. Due le auto coinvolte, una Renault Modus e una Scoda Fabia, la cui occupante è rimasta ferita. Sul posto la polizia municipale di Scicli per il monitotaggio della viabilità, i carabinieri per i rilievi e il 118 per i soccorsi (foto Franco Assenza).

