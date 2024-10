Scicli, scontro tra quattro mezzi sulla provinciale Sampieri-Cava d’Aliga: ferito un cinquantenne

Cronaca

L'uomo era alla guida di un autocarro. Coinvolti anche due automobili e un camper

Incidente stradale oggi pomeriggio in prossimità del ristorante La Spiaggetta, sulla provinciale che da Sampieri conduce a Cava d’Aliga. Coinvolto un 50enne alla guida di un autocarro: è rimasto ferito. Scontro con due auto e un camper. L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti sanitari. Ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la polizia municipale guidata dalla comandante Maria Rosa Portelli.

