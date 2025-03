Scicli, sedici anni fa il caso di Giuseppe Brafa: ferita ancora aperta

Attualità

Il bambino attaccato e ucciso dai cani randagi in contrada Pisciotto

Come si fa a morire dilaniato dai cani, sbranato dai randagi? Eppure, in provincia di Ragusa, si è verificato anche questo. Accade 16 anni fa oggi a Sampieri. Era il 15 marzo del 2009. A morire fu un bambino, Giuseppe Brafa (nella foto), modicano di appena 10 anni. L’episodio ebbe un’eco su vasta scala.

Giuseppe Brafa fu attaccato e ucciso in contrada Pisciotto. Commozione e indignazione in primo piano e, soprattutto, fu subito messa in evidenza la necessità di affrontare il tema della sicurezza pubblica e del controllo degli animali randagi.