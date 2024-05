Scicli, sequestrata la patente al 31enne che ha investito Pino La Guardia provocandone la morte

Cronaca

Il cordoglio del sindaco Mario Marino manifestato alla famiglia a nome dell'intero ente comunale presso cui l'uomo lavorava

Dolore, incredulità e sconforto. Sono i sentimenti che hanno pervaso il sindaco di Scicli Mario Marino, la giunta, il consiglio comunale e i dipendenti del Comune alla notizia della tragica morta in un incidente stradale in bici del dipendente Pino La Guardia. Deceduto oggi all’età di 57 anni. Il sindaco si è recato nel pomeriggio di oggi a casa di Pino a rendere il cordoglio di tutti alla famiglia. Pino era benvoluto e apprezzato per la sua bonomia e semplicità. Intanto, la Polstrada ha sequestrato la patente al 31enne di Rosolini, residente nelle campagne di Modica, che, ha bordo della sua Toyota Celica Gt, ha investito il malcapitato. Si indaga sull’ipotesi di omicidio stradale. Con il 31enne, nell’auto, anche la fidanzata.

