Scicli, sequestrato sito adibito a discarica abusiva

Denunciati padre e figlio. I rifiuti conferiti sono speciali pericolosi e non pericolosi

Continuano in maniera costante i servizi della compagnia Carabinieri di Modica sul territorio di competenza a tutela dell’ambiente. Grazie ai numerosi sorvoli e alla fattiva collaborazione del Nucleo Carabinieri Elicotteri di Catania e al prezioso contributo dei colleghi del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, i militari impiegati nei quotidiani servizi di prevenzione hanno potuto accertare, grazie alla componente specializzata, il rispetto della normativa vigente in materia ambientale. Infatti, a seguito di ricognizione aerea, è stato richiesto un intervento per la verifica di un sito sul territorio di Scicli, oggetto di presunte discariche abusive. Il dispositivo predisposto ha effettuato un’accurata attività ispettiva sui terreni e fabbricati di interesse, a conclusione della quale sono stati deferiti padre e figlio, rispettivamente un 67enne, pensionato e censurato per la stessa tipologia di reati, ed un operaio 32enne.