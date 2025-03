Scicli, sicurezza stradale e “Giovani vite da amare”

Attualità

Ribadita l'importanza di educare e responsabilizzare

“Anche quest’anno Scicli ha rinnovato il suo impegno per la sicurezza stradale con la ventesima edizione di “Giovani vite da amare”, un momento di memoria e sensibilizzazione dedicato alle vittime della strada”. Lo dice il sindaco Mario Marino.

Che aggiunge: “Dal 26 febbraio al 9 marzo, le associazioni sportive e culturali della città si sono unite per dire “Zero vittime sulla strada, si può!”. A rappresentare l’amministrazione comunale, l’assessore Gianni Falla, che ha ribadito l’importanza di educare e responsabilizzare, soprattutto i più giovani, alla guida sicura. Un evento per non dimenticare, ma soprattutto per costruire un futuro più sicuro per tutti”.

