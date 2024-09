Scicli, studenti pendolari a terra: si lavora per raggiungere la normalità

Attualità

Da domani il servizio dovrebbe riprendere a pieno regime

Trasporti pubblici, a partire da mercoledì 25 settembre Etna Trasporti, incaricata di garantire le corse per studenti e pendolari in sostituzione dell’Ast, in carenza di mezzi efficienti, ha comunicato che il servizio dovrebbe riprendere a pieno regime.

Ad annunciarlo l’assessore alla mobilità del Comune di Scicli, Valeria Timperanza.

“Per la giornata di oggi 24 settembre i servizi dei bus extraurbani per studenti e pendolari saranno garantiti da Etna Trasporti e Ast negli orari abituali, ma in modalità diversa rispetto a prima. Il servizio è provvisorio e potrebbero comunque verificarsi alcuni disservizi, io continuerò a mantenere un costante contatto con Ast ed Etna Trasporti per monitorare la situazione, l’evoluzione dei servizi e garantire un servizio adeguato. Colgo l’occasione per esprimere il mio sincero ringraziamento alla presidente del Consiglio comunale di Scicli, che già dalla mattinata si è interessata attivamente e ha collaborato con me per garantire che questo servizio fosse preso in considerazione e migliorato per il nostro territorio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA