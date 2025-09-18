Scicli, torna potabile l’acqua a Donnalucata e Playa Grande

Attualità

Il sindaco Marino ha revocato il divieto di utilizzo a fini potabili

L’acqua a Donnalucata e Playa Grande è di nuovo potabile. Il sindaco di Scicli ha revocato il divieto di utilizzo a fini potabili dell’acqua immessa nell’acquedotto di Donnalucata e Playa Grande dopo che le analisi dell’Asp e di Iblea Acque hanno confermato che i valori sono ritornati nella norma.Val la pena specificare che non si è trattato di un inquinamento di falda ma di un problema funzionale all’acquedotto, risolto in tempi celeri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA