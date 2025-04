Attualità

Emessa ordinanza di revoca del precedente divieto

Torna potabile l’acqua emunta dal serbatoio San Matteo a Scicli. Per tale ragione il sindaco ha emesso ordinanza di revoca del precedente divieto per cui l’acqua distribuita nei quartieri Jungi, viale I Maggio, via Bixio, Santa Maria La Nova, San Nicolò, San Giuseppe, Villa e contrada Genovese è di nuovo potabile.

