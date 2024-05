Scicli, trovato senza vita il corpo di un 40enne in pieno centro storico

Cronaca

Ancora tutti da decifrare i contorni della vicenda. Indagini in corso

Un 40enne è stato trovato morto questa sera nella propria abitazione di via Manenti, all’angolo con via Manchitella, a Scicli. L’episodio è accaduto, dunque, in pieno centro storico. Pare che accanto al cadavere, ma la notizia non ha ancora trovato conferma, siano state trovate tracce di sangue. Sarebbero stati i parenti a dare l’allarme i quali, una volta entrati nell’abitazione di via Manenti, avrebbero trovato il corpo del familiare senza vita nella camera da letto. Sul posto un’ambulanza del 118, polizia municipale e carabinieri. E’ intervenuto anche il sostituto procuratore Silvia Giarrizzo. Il medico legale effettuerà la ricognizione cadaverica. L’intera zona è stata transennata. Le cause della morte tutte ancora da definire. Il 40enne appartiene a una famiglia bene di Scicli.

