Scicli, truffa dello specchietto: estorsione di 30 euro ai danni di una donna

L'episodio si è verificato questa mattina al quartiere Jungi. Il presunto autore dell'episodio viaggia a bordo di una Fiat Panda di colore azzurro

Una donna alla guida di un’auto è stata vittima di una truffa dello specchietto stamani in via dei Fiori al quartiere Jungi a Scicli. Il truffatore le ha estorto 30 euro per un fantomatico danno causatogli dal presunto impatto (ma non era vero) dell’auto della donna con quella del soggetto in questione.

Il truffatore viaggia a bordo di una Fiat Panda di colore azzurro. La polizia locale ha informato il sindaco Mario Marino, che ha peraltro la delega specifica, il quale ha disposto dei servizi straordinari di indagine per identificare il malvivente, anche facendo ricorso ai moderni sistemi di videosorveglianza che sovrintendono gli ingressi della città. Dell’episodio sono stati informati i carabinieri della Tenenza di Scicli che hanno avviato dal canto loro le indagini di competenza. Il sindaco Marino invita gli automobilisti a segnalare immediatamente la presenza del soggetto alle forze dell’ordine e a quanti hanno familiari anziani o di facile adescabilità a mettere sull’avviso i propri cari.

