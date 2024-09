Scicli, un altro tentativo di furto ai danni dell’Antica Farmacia

Cronaca

L'episodio si è consumato intorno alle due della notte scorsa

Un altro tentativo di furto ai danni dell’Antica Farmacia. L’effrazione alla porta d’ingresso si è consumata intorno alle due della notte scorsa. A quell’ora c’erano ancora persone in transito lungo la via Nazionale. Una grossa pietra è stata tirata all’indirizzo della vetrata. Ma i ladri non sono riusciti a entrare all’interno. Quindi non è stato rubato nulla. Resta la gravità del fatto anche perché la stessa dinamica era stata utilizzata la scorsa primavera. I militari dell’Arma stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per raccogliere gli elementi utili che consentirebbero di venire a capo degli autori, si presume una banda di giovinastri, la stessa che ha portato a termine la scorsa notte l’episodio delinquenziale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA