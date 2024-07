Scicli, un nuovo pozzo per l’acquedotto comunale

Attualità

L'assessore Giannone: "Staremo un po' più tranquilli in un periodo di grave crisi idrica"

Avanzano i lavori per dotare l’acquedotto comunale sciclitano di una nuova importante risorsa idrica. Lo dice l’assessore al ramo Enzo Giannone. “In fase di ultimazione – spiega – i lavori di collegamento con la rete idrica esistente. A breve gli operatori di Iblea Acque effettueranno i collegamenti elettrici al fine di mettere in esercizio il nuovo pozzo concesso grazie all’accordo con l’Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo e Ragusa. In un periodo di grave crisi idrica, avere a disposizione una ulteriore risorsa del genere ci fa stare un po’ più tranquilli”.

