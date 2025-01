Scicli, un principio di tornado nelle campagne

Attualità

La nube a imbuto per fortuna non ha toccato terra

Nella foto di Ame Trovato pubblicata su Meteo Ispica è evidente una funnel cloud, una nube a imbuto, ovvero un principio di tornado che però non ha toccato il suolo nelle campagne del territorio di Scicli. Generalmente si associa una nube presente in una zona dove l’aria ruota. Di solito questa nube è una nube accessoria di un cumulonembo e perciò si riscontra nei temporali. I tornado hanno origine da una nube ad imbuto. Intanto in queste ore una debole banda nuvolosa in risalita verso nord sta portando delle piogge su alcune zone del Ragusano.

