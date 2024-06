Scicli, un successo il corso di alfabetizzazione digitale promosso dalla Cna

Attualità

Oltre venti i pensionati ad avere partecipato

E’ stato un successo per la partecipazione e per l’interesse suscitato. Oltre venti pensionati hanno preso parte al corso di alfabetizzazione digitale organizzato da Cna Pensionati Ragusa nell’ambito del progetto del servizio civile universale “inclusione e invecchiamento attivo”. Il corso, sviluppato in due giornate formative, si è tenuto a Scicli nei locali del centro d’incontro comunale di Jungi messo a disposizione dall’amministrazione comunale ed è stato curato, sia negli aspetti organizzativi che nella fase realizzativa, da Alessia Purromedi e Daiana Carrubba, le due giovani volontarie che svolgono il servizio civile universale presso la sede della Cna di Scicli.