Scicli, una giornata speciale per oltre 800 studenti dell’istituto comprensivo Don Milani

La presenza del vescovo Rumeo e una serie di momenti dedicati alla pace

Una giornata speciale, ricca di emozione e significato, ha visto protagonisti più di 800 studenti dell’istituto comprensivo “Don Milani” di Scicli. Un incontro dedicato alla Pace, pensato per offrire ai ragazzi uno spazio di riflessione, dialogo e crescita.

Mons. Salvatore Rumeo, vescovo della Diocesi di Noto, presente all’incontro, ha ricordato che “la città di Scicli ha già il volto dei suoi ragazzi, veri protagonisti del presente”. Un’affermazione che invita a guardare ai giovani non soltanto come speranza per il domani, ma come parte viva e attiva della nostra comunità oggi.

Nel corso dell’evento è stata richiamata con forza la figura di Papa Francesco, simbolo di un impegno costante per il dialogo e la fraternità tra i popoli. Un uomo che continua a indicare la via della pace come cammino possibile, fatto di ascolto e incontro.

“È dalla capacità di amare e di dialogare che nasce la civiltà dell’amore – ha aggiunto il vescovo – una civiltà che si costruisce giorno dopo giorno, anche nelle nostre scuole, grazie a chi educa con passione e responsabilità”.

Il vescovo ha salutato sottolineando l’importanza della pace nel mondo, poi ha risposto simpaticamente alle tante domande di bambini e ragazzi. Poi ha ascoltato musica e canzoni, ha conversato amichevolmente con docenti, allievi, genitori.

Un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento: al vescovo mons. Salvatore Rumeo, alla dirigente scolastica prof.ssa Carmela Paolino, all’assessore all’Istruzione prof. Giuseppe Mariotta, al vicario foraneo don Ignazio La China, e a quanti si impegnano ogni giorno per accompagnare i giovani nella crescita civile e spirituale.