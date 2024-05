Scicli, uomo dà in escandescenze. Ricoverato di forza all’ospedale Maggiore

Attualità

L'episodio è accaduto nei pressi di via Cristoforo Colombo

Forse sotto i fumi dell’alcol, in preda a uno stato di alterazione psicofisica, un uomo di 37 anni di Scicli si è reso protagonista di schiamazzi per un paio d’ore l’altra sera nei pressi di via Cristoforo Colombo, nel centro storico a Scicli. Allertate le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto e nel contempo hanno avvertito il 118 che hanno provveduto a trasportare l’uomo all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri di Modica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA