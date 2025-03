Scicli, utilitaria investe pedone: il ferito trasportato in ospedale

Cronaca

L'episodio al quartiere Jungi, in viale dei Fiori

Un trentasettenne di Scicli è stato investito nel pomeriggio da una Smart condotta da un ventiseienne del luogo. L’incidente in viale dei Fiori, al quartiere Jungi, nei pressi del liceo Quintino Cataudella. Si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza del 118 per trasportare l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Baglieri di Modica. Sul posto la polizia municipale per accertare l’esatta dinamica del sinistro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA