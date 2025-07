Scoglitti, accoltellamento davanti a una farmacia nel corso della notte

Cronaca

L'episodio dopo una lite tra due italiani. Le condizioni del ferito non sono ancora note

Una tranquilla notte estiva si è trasformata, tra sabato e domenica, in una situazione di grave tensione quando, davanti a una farmacia, è scoppiata una violenta lite tra due uomini accompagnati dalle rispettive famiglie. La situazione è degenerata in un accoltellamento che ha richiesto l’intervento immediato del personale sanitario del 118 e della polizia.

Secondo i primi testimoni, le urla hanno attirato l’attenzione di passanti e residenti della zona. Le forze dell’ordine sono giunte rapidamente sul posto, mentre i soccorritori hanno prestato assistenza al ferito, le cui condizioni non sono ancora state rese note. Le famiglie dei coinvolti, visibilmente sotto shock, sono state allontanate per permettere agli agenti di effettuare i rilievi. Al momento, le cause della lite non sono state chiarite e sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza.