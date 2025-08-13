Scoglitti, acqua non potabile in un’ampia area urbana

Attualità

L'ordinanza urgente firmata dal sindaco Aiello

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha firmato un’ordinanza urgente che vieta l’utilizzo per uso potabile dell’acqua distribuita dalla rete comunale in una porzione significativa di Scoglitti. L’area interessata è il quadrilatero compreso tra Riviera Lanterna, via Plutone, Strada Lucarella per Gela, via Plebiscito e via Genova.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che, a partire dal 7 agosto, alcuni cittadini avevano segnalato un forte odore di fognatura nell’acqua domestica. Subito dopo, l’A.S.P. 7 di Ragusa ha effettuato diversi prelievi, rilevando in alcuni punti — in particolare presso la doccia pubblica di Riviera Lanterna, di fronte all’Hotel Mida — parametri non conformi ai requisiti di legge.

Ulteriori campionamenti, eseguiti sia dall’A.S.P. che dal Laboratorio Lab Center Sicilia, hanno confermato la difformità rispetto agli standard del D.lgs. 18/2023. L’acqua, secondo quanto comunicato dall’Azienda sanitaria, può essere utilizzata solo previa bollitura, fino a nuova disposizione.

Il divieto riguarda non solo l’acqua corrente, ma anche quella già presente nei serbatoi e nelle cisterne delle abitazioni. È vietato l’uso per bere, cucinare, preparare alimenti e per pratiche di igiene personale che comportino anche una minima ingestione.

Nel frattempo, la Direzione Ecologia, Cimiteri e Servizio Idrico Integrato ha già avviato interventi di manutenzione nelle zone interessate, in particolare in via Bassanesi e in via Taranto. La Polizia Municipale è incaricata di effettuare i controlli necessari.