Scoglitti, aggredisce il fratello a colpi di martello. Arrestato 72enne

Cronaca

La vicenda raccontata dai carabinieri

Prosegue l’attività di contrasto ai reati contro la persona del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa.In particolare, nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Scoglitti sono intervenuti nella frazione marinara del Comune di Vittoria a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale centrale operativa per una lite. Giunti sul posto i militari hanno identificato l’aggressore gelese di 72 anni, con vestiti sporchi di sangue ed un martello impugnato con evidenti tracce ematiche nonché un uomo riverso a terra con ferite al capo ed una copiosa fuoriuscita di sangue. I militari sono riusciti a disarmare l’aggressore e, dopo i primi accertamenti, hanno identificato la vittima nel fratello dell’aggressore. Dalle informazioni acquisite nell’immediatezza hanno appreso che la lite era scaturita per motivi riconducibili a dissidi inerenti alla gestione di una proprietà privata condivisa tra i fratelli.I carabinieri hanno quindi attivato i soccorsi che hanno trasportato la vittima presso il pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria per le cure del caso e, successivamente, hanno condotto presso i loro uffici l’aggressore per identificalo compiutamente, sottoponendo a sequestro il martello utilizzato per colpire la vittima.I militari hanno così proceduto a deferire in stato di arresto l’uomo di 72 anni per il reato di tentato omicidio aggravato nei confronti del fratello e, terminati gli atti di rito, lo hanno tradotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

