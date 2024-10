Scoglitti, ambulanza con il medico a bordo sino alla fine dell’anno

Attualità

La decisione della direzione strategica dopo le sollecitazioni dei residenti

Come stabilito da una recente delibera adottata dalla direzione strategica, l’Asp di Ragusa ha disposto, fino al 31 dicembre, la prosecuzione del servizio infermieristico a bordo dell’ambulanza della postazione Seus-118 di Scoglitti, denominata “Romeo India 1”. ì

“La comunità di Scoglitti ha espresso da sempre questa esigenza – dice il direttore generale, dott. Giuseppe Drago (nella foto) -. L’Asp, nel rispetto del bilancio aziendale, continuerà a garantire per tutto l’anno la presenza dell’ambulanza con infermiere a bordo. E’ un provvedimento a tutela della salute che conferma la nostra attenzione anche per i presidi territoriali più periferici. Di recente a Scoglitti, nell’ottica del potenziamento della rete assistenziale, sono stati conferiti ulteriori quattro incarichi a dirigenti medici per la copertura dei turni di guardia medica”.

