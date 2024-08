Scoglitti, annega un giovane di 18 anni dopo avere salvato un amico

Cronaca

L'episodio si è verificato oggi pomeriggio quasi di fronte all'hotel Mida

Un giovane di quasi 18 anni, nato e residente a Vittoria, è annegato a Scoglitti, quasi di fronte all’hotel Mida, nella zona di via Messina. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che si sono adoperati per cercare di strappare alla morte il ragazzo. Il giovane, però, non ce l’ha fatta. Ed è arrivato cadavere in ospedale. Sembra che il ragazzo sia deceduto per salvare un proprio amico. E’ andata bene, invece, a un 70enne che, in zona Randello che, pure lui in balia delle onde, è stato messo in salvo da alcuni bagnanti.

