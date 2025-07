Scoglitti, apre la porta del suv e un centauro per evitare lo scontro finisce con lo scooter nell’acqua

Cronaca

L'insolito episodio è accaduto questa mattina. Sono intervenuti gli operatori del 118

Insolito incidente stradale oggi al porto di Scoglitti. Il conducente di un suv ha aperto la portiera del proprio veicolo non avvedendosi che stava arrivando un motociclista. Per evitare l’impatto, il centauro è finito con il proprio scooter dentro l’acqua, visto che l’episodio è accaduto in prossimità del limitare del molo. E quindi il centauro non ha potuto fare altro se non finire in mare. Sul posto la guardia costiera e le ambulanze del 118. Per fortuna, i danni al centauro sono stati lievi. Prognosi in via di definizione (foto Assenza).

