Scoglitti, auto finisce fuori strada. Feriti in maniera lieve gli occupanti

Cronaca

Il guidatore ha perso il controllo forse per l'asfalto reso viscido dalla pioggia

Incidente stradale questa mattina lungo la strada che da Scoglitti conduce a Gela, sulla Sp 31. Un’auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada. Probabilmente per il manto stradale reso viscido dall’acquazzone della notte scorsa. Gli occupanti sono rimasti feriti ma in maniera lieve. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso (foto Franco Assenza).

