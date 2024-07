Scoglitti, auto si ribalta sulla Sp 31

Cronaca

L'incidente è stato autonomo. Lievi ferite per il guidatore

Ancora un incidente sullo stradale per Scoglitti, la Sp 31. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi al curvone della morte, chiamato così per la sua pericolosità in discesa e per i numerosi incidenti mortali che si sono verificati in zona. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze del 118. Ferite lievi per l’occupante di un Suv che, per cause ancora in via di accertamento, si è ribaltato. L’incidente è stato autonomo. Rilievi a cura della Polstrada (foto Franco Assenza).

