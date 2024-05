Scoglitti, avviati i lavori per la realizzazione del secondo stralcio del lungomare

Attualità

L'assessore Nicastro: "Abbiamo intercettato fondi dal Pnrr pari a 1,9 milioni di euro"

Avviati i lavori per la realizzazione del secondo stralcio del lungomare di Scoglitti per cui sono state intercettate risorse economiche pari a 1,9 milioni di euro a valere sui fondi del Pnrr. L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro (nella foto), chiarisce: “L’amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Aiello, ha avuto subito un chiaro obiettivo che era quello, e lo è tuttora, di garantire maggiore attenzione alla realtà di Scoglitti. Lo abbiamo fatto impegnandoci per lo sblocco del primo cantiere che avevamo trovato in essere, quello del primo stralcio del lungomare. Ma l’impegno concreto è stato di ricercare i nuovi finanziamenti per proseguire questa opera pubblica molto ambita da tutti i cittadini di Vittoria e di Scoglitti. Ecco perché, in sinergia con il primo cittadino e con gli uffici, sin dal mio insediamento ci siamo subito impegnati per intercettare quelle somme che ci servivano per potere allungare il percorso del lungomare”.