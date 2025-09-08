Scoglitti, bella festa di sport con il beach tennis

Società

L'iniziativa è stata promossa dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa

Si è concluso con grande successo il primo torneo di beach tennis organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa e dall’Asd Commercialisti e sport. Dopo l’intensa attività professionale che ha caratterizzato il periodo aprile-luglio, i commercialisti ragusani si sono ritrovati sulla dorata sabbia della Riviera Lanterna di Scoglitti per vivere un pomeriggio all’insegna dello sport e della convivialità. Una trentina di atleti si sono sfidati presso l’arena dell’Asd Stelle del Beach Tennis, articolandosi in quattro gironi.