Scoglitti, colpi di martello al fratello ma per legittima difesa. Settantenne torna libero

Cronaca

La decisione del tribunale del Riesame

Il Tribunale del Riesame di Catania ha rimesso in libertà il gelese accusato del reato di tentato omicidio avvenuto a Scoglitti la settimana scorsa, ai danni del fratello, riconoscendo la legittima difesa come chiesto dall’avvocato difensore Santino Garufi. Era stato usato un martello per l’occasione.Il Gip del Tribunale aveva già riqualificato il reato in lesioni personali gravi e aggravate, dopo avere convalidato il fermo del 70enne e confermata per lui la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari. Adesso il gelese è libero.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA